С трёх участков убирали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго-35% ??сего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц. меньше, чем со второго?
Алгебра
С трёх участков убирали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго-35% ??сего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц. меньше, чем со второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х ц весь урожай, 0,37х ц. - с 1-ого участка, 0,35х ц. - со 2-ого участка, х-(0,37х+0,35х)=х-0,72х=0,28х ц собрали с 3-его участка получаем уравнение 0,35х - 0,28х = 18,2 0,07х=18,2 х=260 с 1- ого участка убрали 260*0,37= 96,2 ц со 2-ого участка убрали 260*0,35=91 ц с 3 -его участка 91-18,2=72,8 ц
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