С трёх участков убирали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго-35% ??сего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц. меньше, чем со второго?

Алгебра

С трёх участков убирали капусту. С первого участка было собрано 37%, а со второго-35% ??сего урожая. Сколько капусты собрали с каждого участка, если с третьего собрали на 18,2 ц. меньше, чем со второго?

Автор: Гость