С трикотажной фабрики на склад отправили 100 коробок с детскими футболками по 35 штук в каждой и 10 коробок с мужскими по 42 штуки в каждой.Каких футболок отправили больше и на сколько штук?

Математика

С трикотажной фабрики на склад отправили 100 коробок с детскими футболками по 35 штук в каждой и 10 коробок с мужскими по 42 штуки в каждой.Каких футболок отправили больше и на сколько штук?

Автор: Гость