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С водопада, высота которого 10 м , за 2 минуты падает 50м3.Какова мощность потока воды?
С водопада, высота которого 10 м , за 2 минуты падает 50м3.Какова мощность потока воды?
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