с вокзала в 10 часов утра выехали два автобуса и поехали в пртивоположные стороны друг от друга.В пунк назначения они прибыли в 15 часов в этот день.Скорость 1 автобуса 68 км/ч,а скорость2-72 км/ч.Найди расстояние

Математика

с вокзала в 10 часов утра выехали два автобуса и поехали в пртивоположные стороны друг от друга.В пунк назначения они прибыли в 15 часов в этот день.Скорость 1 автобуса 68 км/ч,а скорость2-72 км/ч.Найди расстояние

Автор: Гость