с вокзала в 10 часов утра выехали два автобуса и поехали в пртивоположные стороны друг от друга.В пунк назначения они прибыли в 15 часов в этот день.Скорость 1 автобуса 68 км/ч,а скорость2-72 км/ч.Найди расстояние

Математика
с вокзала в 10 часов утра выехали два автобуса и поехали в пртивоположные стороны друг от друга.В пунк назначения они прибыли в 15 часов в этот день.Скорость 1 автобуса 68 км/ч,а скорость2-72 км/ч.Найди расстояние
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-10=5 68+72= 140 140*5= 700 км
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