С вопросами и решением б) на первой остановке в автобус вошли 15 чел на второй-на 10 чел больше на третьей столько как на первой и второй вместе а на четвёртой столько же как и на третьей. сколько человек зашли в авт...
С вопросами и решением б) на первой остановке в автобус вошли 15 чел на второй-на 10 чел больше на третьей столько как на первой и второй вместе а на четвёртой столько же как и на третьей. сколько человек зашли в автобус за эти 4 остановки??
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 15+10=25(ч.)-на 2 остановке. 2) 15+25=40(ч.)-на 3 остановке. 3)40+40+25+15=120(ч.) Ответ: за все остановки в автобус зашли 120 человек.