С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж

Математика

С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж

Автор: Гость