С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж
Математика
С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256:8=32кг (апел+ящик) 32-3=29кг(апельсины)
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