С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж

Математика
С1 Масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256кг. масса пустого ящика - 3 кг. чему равна масса апельсинов в одинаковых ящиках + чертёж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256:8=32кг (апел+ящик)    32-3=29кг(апельсины)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько звуков и букв в слове мальки
Ответить
Алгебра
Решите Пожалуйста, 25 бал
Ответить
Русский язык
Выпиши выделенные слова столбиком разбери их по составу Докажи что в одной из фор?? этих слов появляется орфограмма беглый гласный в части слова За...
Ответить
Обществознание
Примеры 1) частной , 2) движимой , 3) недвижимой , 4)муниципальной , 5)государственной с??бственности
Ответить
Математика
Автобус выехал в 13 часов, а прибыл в конечный пункт в 17 часов. сколько км проехал автобус, если его скорость была 57 км/ч? помогите пожалуйста то...
Ответить