Садивнык посадыв тюльпаны по 6 штук у 6 рядив.ЩЕ у него залышылося 14 тюльпанив.Скил??кы всего тюльпанив мав садивнык

Математика

Садивнык посадыв тюльпаны по 6 штук у 6 рядив.ЩЕ у него залышылося 14 тюльпанив.Скил??кы всего тюльпанив мав садивнык

Автор: Гость