Садивнык посадыв тюльпаны по 6 штук у 6 рядив.ЩЕ у него залышылося 14 тюльпанив.Скил??кы всего тюльпанив мав садивнык
Математика
Садивнык посадыв тюльпаны по 6 штук у 6 рядив.ЩЕ у него залышылося 14 тюльпанив.Скил??кы всего тюльпанив мав садивнык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 шт это легко:):):):):):):)
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