Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)

Математика
Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот 1)17×3=51 вишня                                                                                                       2)51-27=24 яблони                                                                                                     3)17+51+24=92 саженца                                                                                            Ответ 92 саженца всего посадил папа.
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