Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)
Математика
Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)
Ответ(ы):
Гость:
Вот 1)17×3=51 вишня 2)51-27=24 яблони 3)17+51+24=92 саженца Ответ 92 саженца всего посадил папа.
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