Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)

Математика

Садовник посадил 24 саженца груши,поровну в 3 ряда и 28 саженцев вишни поровну в 7 рядов .во сколько раз меньше вишен,чем груш в каждом ряду?(решите обратную задачу)

Автор: Гость