Садовник срезал 17 раз . После того как он поставил 9 роз в одну и несколько раз в другую вазу , у него осталось 5 роз . Сколько роз садовник поставил во вторую вазу ?

Математика

Садовник срезал 17 раз . После того как он поставил 9 роз в одну и несколько раз в другую вазу , у него осталось 5 роз . Сколько роз садовник поставил во вторую вазу ?

Автор: Гость