Садовник срезал 17 раз . После того как он поставил 9 роз в одну и несколько раз в другую вазу , у него осталось 5 роз . Сколько роз садовник поставил во вторую вазу ?
Математика
Садовник срезал 17 раз . После того как он поставил 9 роз в одну и несколько раз в другую вазу , у него осталось 5 роз . Сколько роз садовник поставил во вторую вазу ?
Ответ(ы):
Гость:
17 роз - 9 роз = 8 роз 8 роз - 5 роз = 3 розы Ответ: во вторую вазу поставил 3 розы
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