Садовод самовольно вырубил в лесу несколько деревьев. нормы какого права определ??ют ответственность за данное нарушение?

Обществознание
Садовод самовольно вырубил в лесу несколько деревьев. нормы какого права определ??ют ответственность за данное нарушение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какие деревья они спиливал и в каком количестве. В общем плане, регулируется Нормами Лесного кодекса Российской Федерации. А также незаконная рубка регулируется Статьей 260 Уголовного Кодекса РФ "Незаконная рубка лесных насаждений" .
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