Садовый участок прямоугольной формы имеет длину 30 м. Ширина составляет 0,7 длины. Какова площадь участка? Сколько нужно заплатить за изгородь для нег о, если 1 м изгороди стоит 1500 рублей?
Садовый участок прямоугольной формы имеет длину 30 м. Ширина составляет 0,7 длины. Какова площадь участка? Сколько нужно заплатить за изгородь для нег о, если 1 м изгороди стоит 1500 рублей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30*0,7=21 м ширина участка S = 30*21=630 кв.м. Р = 2(21+30)= 102 м длина изгороди 102*1500=153 000 руб надо заплатить за изгородь.