Саэродрома вылетели2самолета через 3часа растояние между ними стало 3630км один из ??их летелср скоростью 640км ч с какай скоростью детел второй

Математика

Саэродрома вылетели2самолета через 3часа растояние между ними стало 3630км один из ??их летелср скоростью 640км ч с какай скоростью детел второй

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