Саэродрома вылетели2самолета через 3часа растояние между ними стало 3630км один из ??их летелср скоростью 640км ч с какай скоростью детел второй
Математика
Саэродрома вылетели2самолета через 3часа растояние между ними стало 3630км один из ??их летелср скоростью 640км ч с какай скоростью детел второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3630÷3 = 1210 -скорость удаления 1210-640= 570 км/ч - скорость 2го самолета
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