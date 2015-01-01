Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу
Қазақ тiлi
Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Какой вид спорта тебе нравится ? 2) Ты смотришь соревнования по телевизору ?
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