Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу

Қазақ тiлi
Саған қандай спорт түрі ұнайды?Сен жарыстарды телелидардан көресің бе? Перевиди??и на русски язык пожалуйста прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Какой вид спорта тебе нравится ? 2) Ты смотришь соревнования по телевизору ?
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