Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?
Математика
Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?
Ответ(ы):
Гость:
37пак.×1кг=37кг. 38пак.×0.5кг=19кг. 37+19=56кг.сахара
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика