Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?

Математика

Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?

Автор: Гость