Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?

Математика
Сахар разложили в 75 пакетов. Половину массы сахара разложили в пакеты по 1 кг, а остальную часть - по 0,5 кг. Во сколько пакетов разложили сахар по 1 кг? Сколько всего килограммов сахара разложили в пакеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
37пак.×1кг=37кг. 38пак.×0.5кг=19кг. 37+19=56кг.сахара
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