Сахар составляет 0,16 сахарной свеклы Сколько килограммов сахарной свеклы нужно, ч??обы получить 102,4 килограммов сахара?

Математика
Сахар составляет 0,16 сахарной свеклы Сколько килограммов сахарной свеклы нужно, ч??обы получить 102,4 килограммов сахара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102,4:0,16=640(кг) - сахарной свеклы нужно Ответ: 640 кг.
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