Сахар составляет 0,16 сахарной свеклы Сколько килограммов сахарной свеклы нужно, ч??обы получить 102,4 килограммов сахара?
Математика
Сахар составляет 0,16 сахарной свеклы Сколько килограммов сахарной свеклы нужно, ч??обы получить 102,4 килограммов сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102,4:0,16=640(кг) - сахарной свеклы нужно Ответ: 640 кг.
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