Sam is from Australia. His sister is one . Chris is his grandfather. Jack and Becky live in the UK. Read and say yes or no

Английский язык
Sam is from Australia. His sister is one . Chris is his grandfather. Jack and Becky live in the UK. Read and say yes or no
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Автор: Гость
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Гость:
I think yes. but you can read text and say .
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