Самая низкая температура воздуха зафиксированная в пустыне Сахара равна -5,а сама?? высокая -55,4.Определите максимальный перепад температуры воздуха а Сахаре
Математика
Самая низкая температура воздуха зафиксированная в пустыне Сахара равна -5,а сама?? высокая -55,4.Определите максимальный перепад температуры воздуха а Сахаре
Ответ(ы) на вопрос:
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1)55,4+5=60,4 Ответ:максимальный перепад температуры воздуха в Сахаре равен 60,4
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