Самая низкая температура воздуха зафиксированная в пустыне Сахара равна -5,а сама?? высокая -55,4.Определите максимальный перепад температуры воздуха а Сахаре

Математика

Самая низкая температура воздуха зафиксированная в пустыне Сахара равна -5,а сама?? высокая -55,4.Определите максимальный перепад температуры воздуха а Сахаре

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