SamMobile ехал 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние может пройти пешеход если время его движения будет 2 в 2 раза меньше скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля
Математика
SamMobile ехал 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние может пройти пешеход если время его движения будет 2 в 2 раза меньше скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90х4=360 км проехал Sammobile 90:15=6 км/ч идет пешеход 4:2=2 часа идет пешеход 2х6=12 км может пройти пешеход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд Казань -Екатеринбург проходит 1026км со средней скорости 57км /ч Из Казани поезд отправляется в 22ч25 мин.во сколько прибывает этот поезд в...
Окружающий мир
Как называются природные водоемы,расположены в естественных углублениях земной ??оверхности?а)озера,в)ручьи,с)реки,д)родники
Обществознание