SamMobile ехал 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние может пройти пешеход если время его движения будет 2 в 2 раза меньше скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля

Математика

SamMobile ехал 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние может пройти пешеход если время его движения будет 2 в 2 раза меньше скорость в 15 раз меньше чем у автомобиля

Автор: Гость