Самодиктант. Выпиши из художественного произведения 5-6 предложений содержащих причастия с не.

Гость: Гость:

1) Следовало бы ожидать, что автор, потерпевший тяжелый удар в связи с "Тартюфом", немедленно раскается и предъявит публике произведение, не затрагивающее устоев и вполне приемлемое. 2) Свидетели рассказывают, что никогда не меняющееся лицо короля будто бы дрогнуло, когда он поднял глаза и увидел девиз Фуке на фронтоне, но в следующее же мгновенье королевское лицо пришло в нормальное состояние. 3) Люди, не решавшие глумиться над Герасимом, боялись его. 4) Му-Му, отроду не бывавшая в таких покоях, очень испугалась 5) У него (Кознышева) сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу