Самое большое животное в Европе :1)Медведь,2)зубр,3)слон,4)волк,5)лось

Самое большое животное в Европе :1)Медведь,2)зубр,3)слон,4)волк,5)лось

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Слон 2)Лось 3)Зубр 4)Медведь 5)Волк
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