Самое короткое расстояние между Африкой и Европой?

Самое короткое расстояние между Африкой и Европой?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Гибралтарский пролив, его ширина 14-44 км. Значит, 14 км.
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