Самое маленькое их двузначных с двузначной суммой цифр сложили с самым большим из двузначных чисел с однозначной суммой цифр. что получилось
Математика
Самое маленькое их двузначных с двузначной суммой цифр сложили с самым большим из двузначных чисел с однозначной суммой цифр. что получилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получилось так: 19+90=109
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