Самое маленькое их двузначных с двузначной суммой цифр сложили с самым большим из двузначных чисел с однозначной суммой цифр. что получилось

Математика

Самое маленькое их двузначных с двузначной суммой цифр сложили с самым большим из двузначных чисел с однозначной суммой цифр. что получилось

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