Самое прекрасное на земле -Родина. У каждого человека есть Родина. И каждый любит ее .Любит родные леса и поля,свою зиму и свое лето, свою весну и свою осень. Подчеркни слов а, в которых произношение звуков и их напис...
Самое прекрасное на земле -Родина. У каждого человека есть Родина. И каждый любит ее .Любит родные леса и поля,свою зиму и свое лето, свою весну и свою осень. Подчеркни слов а, в которых произношение звуков и их написание не. совпадают ,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Родные, поля................................