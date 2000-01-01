Самолет для скорости должен приобрести скорость v= 250 км/ч. Сколько времени длится ??азгон, если эта скорость достигается в конце взлетной полосы длинной L=1000м? Движение самолета считать равноускоренным
Физика
Самолет для скорости должен приобрести скорость v= 250 км/ч. Сколько времени длится ??азгон, если эта скорость достигается в конце взлетной полосы длинной L=1000м? Движение самолета считать равноускоренным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A/2=L v=at Переводим скорость в си, решаем систему. vt/2=1000 t=2000/v=28.8 секунд
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