Самолёт ил имеет длину 46,6 м и вести 90 тонн. Сделанная его точная копия, изготовленная из тех же материалов , которая весит 720г. Какова длина копии? Ответ выразите в сантиметрах.
Алгебра
Самолёт ил имеет длину 46,6 м и вести 90 тонн. Сделанная его точная копия, изготовленная из тех же материалов , которая весит 720г. Какова длина копии? Ответ выразите в сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим, во сколько раз копия меньше самолёта, для этого делим вес самолета на вес копии, т.к. известно что материал тот же: 90т=90 000кг 720гр = 0,72кг 90 000 : 0,72 =125 000 Найдем длину копии: 46,6м=4660см 4660 :125 000 ≈0,03см
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