Самолет летит из города А в город В, расстояние между которыми 800км. Из-за погоды нужно совершить посадку в городе С. На какой угол нужно повернуть пилоту самолёта, если ВС = 200км, АС = 700км?
Геометрия
Самолет летит из города А в город В, расстояние между которыми 800км. Из-за погоды нужно совершить посадку в городе С. На какой угол нужно повернуть пилоту самолёта, если ВС = 200км, АС = 700км?
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Ответ на ваш решение 270 км
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