Самолет летит из города А в город В, расстояние между которыми 800км. Из-за погоды нужно совершить посадку в городе С. На какой угол нужно повернуть пилоту самолёта, если ВС = 200км, АС = 700км?

Геометрия

Самолет летит из города А в город В, расстояние между которыми 800км. Из-за погоды нужно совершить посадку в городе С. На какой угол нужно повернуть пилоту самолёта, если ВС = 200км, АС = 700км?

Автор: Гость