Самолёт совершает перелёт из Москвы во Владивосток. Может ли рассматривать самолёт как материальную точку диспетчера,наблюдающий за его движением;пассажир этого самолёта

Диспетчер может рассматривать самолет, как матер. точку, так как расстояние от диспетчера до самолета в десятки тысяч раз больше размеров самолета.Пассажир самолета никак не сможет рассматривать самолет как матер. точку; он сам находится и перемещается внутри самолета...внутри точки это делать невозможно