Самостоятельная работа на уроке заняла 24 минуты. Две шестых этого времянки Аня решала уравнения, 3/6-задачи, а за оставшееся время сделала проверку в ычислений. Сколько времянки отняла проверка вычислений? ПЛИИ...

Самостоятельная работа на уроке заняла 24 минуты. Две шестых этого времянки Аня решала уравнения, 3/6-задачи, а за оставшееся время сделала проверку в ычислений. Сколько времянки отняла проверка вычислений? ПЛИИИЗ, ПОМОГИТЕ РЕШиТЬ! Заранее спасибо