Самостоятельная работа на уроке заняла 24 минуты. Две шестых этого времянки Аня решала уравнения, 3/6-задачи, а за оставшееся время сделала проверку в ычислений. Сколько времянки отняла проверка вычислений? ПЛИИ...
Самостоятельная работа на уроке заняла 24 минуты. Две шестых этого времянки Аня решала уравнения, 3/6-задачи, а за оставшееся время сделала проверку в ычислений. Сколько времянки отняла проверка вычислений? ПЛИИИЗ, ПОМОГИТЕ РЕШиТЬ! Заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4 минуты проверка 1)24:4*6=8 (мин)-вычисления 2)24:6*3=12 (мин)-задачи 3)12+8=20 (мин)-задачи и уравнения 4)24-20=4 минуты проверка