Самые давние верования людей

Одной из самых древних является религия буддизм. Она была основана до нашей эры, Буддой На Руси люди были язычниками. Они верили в Богов и возводили им идолы, выполняя перед ними обряды и жертвоприношения Православие появилось намного позже, но стало основной религией Европы, напомню оно делится на христианство и католичество Одной из самых древних и многочисленных религий стало мусульманство. Эта религия требует довольно строгого выполнения всех традиций и обычиев