Самый большой по территории штат США на северо-заподной окраине северной америки. здесь находится самая высокая гора материка, много полезных ископаимых, особенно золота и нефти. включает одноимённыц полуостров

География

Самый большой по территории штат США на северо-заподной окраине северной америки. здесь находится самая высокая гора материка, много полезных ископаимых, особенно золота и нефти. включает одноимённыц полуостров

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