Самый большой по территории штат США на северо-заподной окраине северной америки. здесь находится самая высокая гора материка, много полезных ископаимых, особенно золота и нефти. включает одноимённыц полуостров
География
Самый большой по территории штат США на северо-заподной окраине северной америки. здесь находится самая высокая гора материка, много полезных ископаимых, особенно золота и нефти. включает одноимённыц полуостров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аляска (Alaska) - самый большой по территории штат США, на северо-западной окраине Северной Америки.
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