Самый длинный день в году 22 июня в этот день солнце восходит в Москве в 3 ч 15 мин а з??ходит в 20 ч 49 мин . Сколько время продолжается в Москве самый длинный день?

Математика
Самый длинный день в году 22 июня в этот день солнце восходит в Москве в 3 ч 15 мин а з??ходит в 20 ч 49 мин . Сколько время продолжается в Москве самый длинный день?
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Гость:
17 часов 34 минуты если верить алгебре
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