Самый длинный день в году 22 июня в этот день солнце восходит в Москве в 3 ч 15 мин а з??ходит в 20 ч 49 мин . Сколько время продолжается в Москве самый длинный день?

Математика

Самый длинный день в году 22 июня в этот день солнце восходит в Москве в 3 ч 15 мин а з??ходит в 20 ч 49 мин . Сколько время продолжается в Москве самый длинный день?

Автор: Гость