Самый длинный мост в России построен через Волгу в город Саратов.Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.
Математика
Самый длинный мост в России построен через Волгу в город Саратов.Его длина 12763м.В Китае есть мост через морской пролив длиной 36км.
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36000+1222474939393939
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