Сани массой 100 кг движутся равноускоренно в горизонтальном направлении сила тяги 1кн приложенна под углом 30градусов к горизонту коэффиццент трения 0,13 найти а(ускорение) саней

Физика

Сани массой 100 кг движутся равноускоренно в горизонтальном направлении сила тяги 1кн приложенна под углом 30градусов к горизонту коэффиццент трения 0,13 найти а(ускорение) саней

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