Сани массой 100 кг движутся равноускоренно в горизонтальном направлении сила тяги 1кн приложенна под углом 30градусов к горизонту коэффиццент трения 0,13 найти а(ускорение) саней
Физика
Сани массой 100 кг движутся равноускоренно в горизонтальном направлении сила тяги 1кн приложенна под углом 30градусов к горизонту коэффиццент трения 0,13 найти а(ускорение) саней
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Физикаааа сложнаааааааааааа
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