Санки,тетрадь,солнце,ножницы,доска,торты,сахар,стаканы,банты,молоко,снежинка,мет??о,очки,творог,гербы,весы.ЗАДАНИЕ:ЗАПИШИТЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В СЛЕД.ПОРЯДКЕ:1)те,которые изменяются по числам;2)те,которые употребляются тольк...

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Санки,тетрадь,солнце,ножницы,доска,торты,сахар,стаканы,банты,молоко,снежинка,мет??о,очки,творог,гербы,весы.ЗАДАНИЕ:ЗАПИШИТЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В СЛЕД.ПОРЯДКЕ:1)те,которые изменяются по числам;2)те,которые употребляются только в единств.числе;3)те,которые употребляются только во множеств.числе.

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