Санны е жоары разряды кез келген цифрмен жазылады

Санны е жоары разряды кез келген цифрмен жазылады

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ия, санны е жоары разряды ол где то миллиард!! сондытан ол кез келген санмен жазылады деген устазым
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