Сапоставь своё мнение с текстом из детской энциклопедии. Облако состоит из крохотных капелек воды и кристалликов льда.Капли и кристалликисливаются и становятся больше размером . Как называется облако,когда оно темнеет? Верно,туча! Из неё идет дождь или град.