Сапожник за 4 дня сшил 12пар сапог. за какое время он сошьёт 135пар сапог? а)405 дней, б)504дней, в)507дней, д)408 дней.
Математика
Сапожник за 4 дня сшил 12пар сапог. за какое время он сошьёт 135пар сапог? а)405 дней, б)504дней, в)507дней, д)408 дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:4=3(шт)-пар сапог за день 2)135:3=45(дней)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Қазақ тiлi
Математика
Как решить задачу по математике 3 класс "В среду в библиотеке побывало 34 человека, ?? четверг - на 25 человек меньше, а в пятницу - в 3 раза больш...
Английский язык
Обществознание