Сапожник за 4 дня сшил 12пар сапог. за какое время он сошьёт 135пар сапог? а)405 дней, б)504дней, в)507дней, д)408 дней.

Математика

Сапожник за 4 дня сшил 12пар сапог. за какое время он сошьёт 135пар сапог? а)405 дней, б)504дней, в)507дней, д)408 дней.

Автор: Гость