Саша купил 4 фломастера , а Маша -6 фломастеров по той же цене . Ребята оплатили поку??ку купюрой в 50 леев. Сколько стоит один фломастер .
Математика
Саша купил 4 фломастера , а Маша -6 фломастеров по той же цене . Ребята оплатили поку??ку купюрой в 50 леев. Сколько стоит один фломастер .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один фломастер стоит 5 леев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что по мнению антропологов в истории древнего человека около 60000 лет назад опреде??ило появление и развитие у него музыкальных способностей Ле...
Математика
Математика
Английский язык