Саша купил 4 фломастера , а Маша -6 фломастеров по той же цене . Ребята оплатили поку??ку купюрой в 50 леев. Сколько стоит один фломастер .

Математика

Саша купил 4 фломастера , а Маша -6 фломастеров по той же цене . Ребята оплатили поку??ку купюрой в 50 леев. Сколько стоит один фломастер .

Автор: Гость