Саша купил 4 фломастеров , а Маша -6 фломастеров по той цене . Ребята оплатили покупку купюрой в 50 леев . сколько стоит один фломастер .

Математика

Саша купил 4 фломастеров , а Маша -6 фломастеров по той цене . Ребята оплатили покупку купюрой в 50 леев . сколько стоит один фломастер .

Автор: Гость