Саша купил 4 фломастеров , а Маша -6 фломастеров по той цене . Ребята оплатили покупку купюрой в 50 леев . сколько стоит один фломастер .

Математика
Саша купил 4 фломастеров , а Маша -6 фломастеров по той цене . Ребята оплатили покупку купюрой в 50 леев . сколько стоит один фломастер .
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Гость:
4+6 = 10 50/10 = 5 Ответ: 5
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