Саша пошёл на озеро,которое находилось от дома на расстоянии 4,2 км. вначале х часа ??н шёл со скоростью 3 км/ч , а затем ещё х часа со скоростью 4 км/ч. сколько времени Саша был в пути?

Математика

Саша пошёл на озеро,которое находилось от дома на расстоянии 4,2 км. вначале х часа ??н шёл со скоростью 3 км/ч , а затем ещё х часа со скоростью 4 км/ч. сколько времени Саша был в пути?

Автор: Гость