Саша пошёл на озеро,которое находилось от дома на расстоянии 4,2 км. вначале х часа ??н шёл со скоростью 3 км/ч , а затем ещё х часа со скоростью 4 км/ч. сколько времени Саша был в пути?
Математика
Саша пошёл на озеро,которое находилось от дома на расстоянии 4,2 км. вначале х часа ??н шёл со скоростью 3 км/ч , а затем ещё х часа со скоростью 4 км/ч. сколько времени Саша был в пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х=4.2:72х=0.6х=0.3Ответ:0.6(ч)-Саша был в пути
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