Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в двенадцатом подъезде в квартире номер 465, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом пятиэтажный. На каком этаже живёт Саша? (На всех этажах число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)

Предположим, что квартир всего 465, тогда в каждом подъезде должно быть такое количество квартир, которое можно разделить на 5 этажей: 465:12=38,75, это значит, что квартир больше чем 465. Тогда ближайшее большее число делящееся на 5 это 40, тогда на одном этаже 8 квартир (40:5). В 11 подъездах 440 квартир . Теперь можно узнать на каком этаже живёт Саша: первый этаж до 448кв. второй до 556кв., третий до 464кв. и четвёртый до 472. Ответ: Саша живёт на 4-ом этаже