Саша выиграл в лотерее сумму, которая составляет 8/5 суммы, выиграной Арсением. Кт?? выиграл больше денег и на сколько, если Арсений выиграл 400 грн. (руб.)
Математика
Саша выиграл в лотерее сумму, которая составляет 8/5 суммы, выиграной Арсением. Кт?? выиграл больше денег и на сколько, если Арсений выиграл 400 грн. (руб.)
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