Савелий старшеклассник. Если цифры в возрасте Савелия поменять местами, то получится возраст его дедушки, которому больше 60 лет, но меньше 70. На сколько лет Савелий моложе дедушки?

Гость: Гость:

Возраст Савелия может быть не старше 18 лет.(т.к. он старшеклассник) Проверяем возраст дедушки У Савелия 18 ,у деда-81(не подходит,деду меньше 70) У Савелия 17 лет,у деда-71 (не подходит) У Савелия 16 лет,деду-61 (подходит ,больше 60 лет,но меньше 70 лет) Вычислим на сколько моложе 61-16=45 (лет) Ответ:на 45 лет Савелий моложе деда.