Считая , что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания 1. Алексея Толстого: Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.

Информатика

Считая , что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания 1. Алексея Толстого: Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.

Автор: Гость