Считая , что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания 1. Алексея Толстого: Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.
Информатика
Считая , что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный объем следующего высказывания 1. Алексея Толстого: Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посчитай количество символов в сообщении - это и будет его информационный объем.
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