Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объём предложения: «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог.»

Информатика
Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объём предложения: «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог.»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если один символ кодируется одним байтом, то 108 символов = 108 байтов. Информационный объём данного предложения равен 108 байтам.
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