Считая что п-3.14 определите длину окружности и площадь круга,если радиус R-4.5 см
Математика
Считая что п-3.14 определите длину окружности и площадь круга,если радиус R-4.5 см
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности: 2πR=2*3.14*4.5=28.26 cм площадь круга: πR²=3.14*4.5²=63,585 см²
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