Що цiкавого ти знаєш про тварин ДПА 7-10 Речень 4 клас

Тварини - дивовижні істоти. Вони нерідко можуть подавати приклад і для людей. Наприклад, лебеді чи вовки залишаються вірними своїм партнерам на все життя. Великі змії (як от пітони) можуть не харчуватись впродовж довгого часу. Дельфінів вважають найрозумнішими з тварин. Вони можуть розуміти людину і рятувати інших людей. У всіх тварин є свої неповторні особливості