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Що називають етнічними землями?
Що називають етнічними землями?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чистый род, у примеру если ты, и весь твой род рождались и жили в Киеве, то ты этничный житель Киева)
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