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Що означає фразеологізм " шапкою докинути " допоможыть будь ласка
Що означає фразеологізм " шапкою докинути " допоможыть будь ласка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Закидаем шапками - легко победим. Пренебрежительное отношение к противнику.
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