Що означає фразеологізм " шапкою докинути " допоможыть будь ласка

Що означає фразеологізм " шапкою докинути " допоможыть будь ласка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Закидаем шапками - легко победим. Пренебрежительное отношение к противнику.
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