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Що спільного й відмінного між органом та органелою
Що спільного й відмінного між органом та органелою
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Клітини мають органели, а тварини органи. Все що знаю, вибач.
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